Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на климатический онлайн-саммит

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на климатический онлайн-саммит
Джо Байден-46-й президент США. Фото: wikipedia.org

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил своих коллег — президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принять участие в беседе по поводу климата. Об этом рассказывает агентство новостей Associated Press.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки 22-23 апреля в онлайн-формате хотят провести международный саммит, посвященный проблемам климата.

Мероприятие будет посвящено вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Американский президент объяснил, что среди тех, кто получил приглашение есть его коллеги из России и Китая.

Также Байден заявил, что этот вопрос не обсуждался с ними лично, однако и Путин, и Си Цзиньпин в курсе события.

Подробности предстоящего саммита на сегодняшний день неизвестны.

Как отмечается в источнике, это мероприятие высокого уровня является первым крупномасштабным проектом по теме климата с момента вступления Байдена в должность.

В то же время, 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремль не получал предложения по поводу участия Путина в этой встрече.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент США Джозеф Байден заявил, что у него есть теории о происхождении коронавируса, но он решил подождать мнения ученых.

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