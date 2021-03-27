Байден заявил, что у него есть теории происхождения COVID-19

Президент США Джозеф Байден заявил, что у него есть теории о происхождении коронавируса, но он решил подождать мнения ученых.

«У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока ученое сообщество не вынесет это суждение», — сказал он.

Ранее бывший глава американского CDC Роберт Редфилд высказал мнение, что коронавирус появился в китайской лаборатории и начал распространяться в сентябре или октябре 2019 года в Ухане.

По последним данным, в США выявлено 30 155 046 случаев заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 548 067.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировали 37 случаев смерти от коронавируса. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД на территории России.