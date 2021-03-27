Число погибших при обрушении жилого дома в Каире достигло девяти

Число погибших при обрушении жилого дома в Каире достигло девяти. Об этом сообщает газета El Balad. Ранее сообщалось о трех погибших.

При этом, 30 человек пострадали. Инцидент произошел рано утром в субботу, 27 марта, в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс на востоке Каира.

Сейчас спасатели занимаются поисками людей, которые могут находиться под завалами.

По предварительной информации, домовладелец незаконно надстроил два этажа, из-за чего могло произойти обрушение. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-служба Госжилинспекции Петербурга сообщает, что собственнику квартиры дома №19 по 18-й линии Васильевского острова придется заплатить штраф. По его вине на последнем этаже старинного дома обрушились перекрытия.