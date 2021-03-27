Глава ЛНР заявил о возможности вхождения Донбасса в состав России

Глава ЛНР заявил о возможности вхождения Донбасса в состав России
Гуманитарная и экономическая помощь России. Фото: pixabay.com

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник решительно заявил, что Донбасс в предстоящем будущем все-таки войдет в состав России. Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам Пасечника, у него нет никаких сомнений в присоединении ЛНР к Российской Федерации.

«У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее», — сказал Пасечник.

По мнению главы ЛНР, республики «движутся в правильном направлении». Он заявил о том, что необходимо бороться , если есть желание у республик войти в состав России.

Пасечник заметил, что ЛНР и ДНР на самом деле уже находятся с Россией. Это связано с гуманитарной и экономической помощью, которую Москва выражает обеим республикам.

Глава ЛНР объяснил, что гуманитарные конвои и «белые КамАЗы» уже ассоциируются с братской помощью России Донбассу.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможном присоединении ДНР и ЛНР к России.

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