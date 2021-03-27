В Ленобласти привезли новую партию вакцины «Спутник V»

С учетом предыдущих поставок препаратов должно хватить примерно на неделю.

В Ленинградскую область сегодня, 27 марта, привезли еще почти 15 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Тех препаратов, которые имеются в наличии в регионе, должно хватить более чем на неделю. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Ленобласти.

Ожидается, что в ближайшее время вакцину развезут по прививочным пунктам в районные больницы. Это значит, что граждане, ожидавшие возможности ввести препарат, наконец смогут обезопасить себя от серьезной болезни.

Напоминаем, что на данный момент в регионе сделать прививку успели более 64,3 тысяч человек. При этом население Ленобласти составляет два миллиона человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки коронавирус подхватили более 8,8 тысяч человек.