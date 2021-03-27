В России за сутки коронавирус подхватили более 8,8 тысяч человек

В России за сутки коронавирус подхватили более 8,8 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

За минувшие сутки в России выявили 8 885 новых случаев коронавируса.

Об этом стало известно в субботу, 27 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, новых инфицированных выявили в 85 регионах страны. Из них 11,9% не имели клинических проявлений заболевания. С начала пандемии в России зарегистрировали 4 510 744 случая коронавируса в 85 регионах.

За прошедшие 24 часа коронавирус унес жизни 387 человек. Полностью выздоровели 10 337 человек.

Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 551 жителя. На третьем месте оказалась Московская область — 586 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 105 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки от последствий коронавируса скончались 32 петербуржца.

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