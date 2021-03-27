Петербуржцам рассказали, как выбирать мясо для шашлыка

Эксперт посоветовал использовать конину и говядину – такое мясо подходит идеально.

Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал петербуржцам, как правильно выбрать мясо для шашлыка. Он на своем портале заявил, что идеально подходит конина и говядина.

Эксперт отметил, что постное мясо подходит плохо, так как может стать причиной изжоги. Поэтому он рекомендует выбирать мясо пожирнее – благодаря жиру белок переваривается быстрее.

Помимо конины и говядины можно жарить баранину. Курица и индейка заняли четвертое и пятое места в рейтинге, а вот свинине в топе места не нашлось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев оштрафовали на 450 тыс. рублей за шашлыки в лесах. Больше всего нарушений собрали в Юнтоловском заказнике и на территории природного памятника «Комаровский берег» — 49 и 38 соответственно.