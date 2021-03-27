Петербуржцам рассказали, как выбирать мясо для шашлыка

Петербуржцам рассказали, как выбирать мясо для шашлыка
Шашлык нужно уметь правильно готовить. Фото: Pixabay

Эксперт посоветовал использовать конину и говядину – такое мясо подходит идеально.

Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал петербуржцам, как правильно выбрать мясо для шашлыка. Он на своем портале заявил, что идеально подходит конина и говядина.

Эксперт отметил, что постное мясо подходит плохо, так как может стать причиной изжоги. Поэтому он рекомендует выбирать мясо пожирнее – благодаря жиру белок переваривается быстрее.

Помимо конины и говядины можно жарить баранину. Курица и индейка заняли четвертое и пятое места в рейтинге, а вот свинине в топе места не нашлось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев оштрафовали на 450 тыс. рублей за шашлыки в лесах. Больше всего нарушений собрали в Юнтоловском заказнике и на территории природного памятника «Комаровский берег» — 49 и 38 соответственно.

мясо советы шашлык


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин после прививки от коронавируса держит при себе градусник
Пострадавшие туристы в Хибинах вернутся в Петербурге на этих выходных
Петербуржцам рассказали, как выбирать мясо для шашлыка
В Луге у пожилого водителя после ДТП прихватило сердце: он умер
В Приморском районе ожидается открытие пяти школ и семи детсадов
В Ленобласти привезли новую партию вакцины «Спутник V»
В Петербурге мастер нашел под капотом автомобиля змею
Павлы смогут бесплатно посещать Гатчинский дворец