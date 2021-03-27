Путин после прививки от коронавируса держит при себе градусник

Путин рассказал, что держит при себе градусник. Фото: kremlin.ru

Путин рассказал, что держит при себе градусник. Фото: kremlin.ru

Он положил градусник на тумбочку и, видимо, измеряет температуру перед сном.

Президент России Владимир Путин после вакцинации от коронавируса пристально следит за своим здоровьем. Об этом политик рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что положил градусник на тумбочку, чтобы измерять температуру перед сном. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверял, что Путин хорошо перенес ввод первой дозы препарата и продолжал работать в штатном режиме.

Напоминаем, что Путин сделал прививки на этой неделе. Непонятно, какую именно вакцину использовали, говорится лишь, что отечественную. Вскоре президенту предстоит ввести вторую дозу – Песков говорил, это произойдет спустя две-три недели после первой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин пообещал подумать над идеей стать блогером.