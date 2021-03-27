В Тосно водитель наехала на двух пешеходов: один скончался, другой в тяжелом состоянии

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

В Тосно вечером 27 марта произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Две девушки, 2004 и 2005 года рождения, переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. В этот момент на них наехала легковушка, за рулем которой сидела женщина 1991 года рождения. В итоге обе горожанки нуждались в помощи врачей, их госпитализировали. Одна скончалась еще в карете скорой, другую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас за жизнь выжившей борются врачи.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку и выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские жестко задержали водителя Toyota, не пропустившего пешехода на Садовой.