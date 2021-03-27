В Петербурге заболеваемость коронавирусом выросло на 38%

В Петербурге заболеваемость коронавирусом выросло на 38%
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Также выросло число людей, выздоровевших за неделю.

В Санкт-Петербурге зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировали 1164 случаев заражения, а неделей ранее – 841. Это значит, прирост составил 38%. Об этом сообщается в информационной справке, опубликованной на сайте администрации города.

В документе сказано, что выросло в том числе количество выздоровевших – на 11%. Благодаря усилиям медиков стационары покинули 1192 человека. Подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются почти 200 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки коронавирус подхватили более 8,8 тысяч человек. За прошедшие 24 часа коронавирус унес жизни 387 человек. Полностью выздоровели 10 337 человек.

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