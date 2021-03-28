На Хасанской после ДТП пострадала пассажирка

В аварии пострадала одна женщина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадала одна женщина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Женщину госпитализирована, в каком состоянии она находится – не уточняется.

В Санкт-Петербурге в ночь на 28 марта произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы. Там столкнулись два легковых автомобиля.

«Со слов участников: такси с Передовиков через Индустриальный на зеленый, Матиз с Хасанской на левый поворот на путепровод»,

— написал очевидец.

В итоге травмы получила женщина – пассажирка одного из автомобилей. Ей вызвали скорую, врачи приняли решение о госпитализации. Пока непонятно, в каком состоянии она находится.

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