В среду в Пулково все самолеты вылетят вовремя

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В настоящее время осуществляется посадка на рейс SU 035 Санкт-Петербург — Москва. Самолет компании «Аэрофлот» вылетит из Пулково в 5:45.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 22 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» отправила три рейса из Северной столицы с опозданием.