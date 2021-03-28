В среду в Пулково все самолеты вылетят вовремя

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.
Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.
В настоящее время осуществляется посадка на рейс SU 035 Санкт-Петербург — Москва. Самолет компании «Аэрофлот» вылетит из Пулково в 5:45.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 22 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» отправила три рейса из Северной столицы с опозданием.