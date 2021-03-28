Более 7 тысяч петербуржцев впервые привились от коронавируса за сутки

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививку от новой болезни сделали уже 354 154 петербуржца.

За прошедшие сутки в городе первично привито 7 240 человек, вторично — 5 965.

Согласно данным в информационной справке на сайте администрации города, полностью закончили цикл вакцинации за весь период пандемии более 269 тыс. горожан.

В отчете напомнили горожанам о необходимости привиться вакциной от COVID-19, в случае отсутствия противопоказаний. Это должно помочь в формировании коллективного иммунитета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге свободны 31% коек для коронавирусных пациентов. Это значит, что свободны почти две тысячи мест.