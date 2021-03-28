В Петербурге на час погасли огни «Газпром Арены»

В Петербурге на час погасли огни &#171;Газпром Арены&#187;
«Зенит» поддержал международную акцию Всемирного фонда дикой природы. Фото: скриншот "ФК "Зенит""

«Газпром Арена» в Петербурге на час отключила подсветку. Таким образом «Зенит» поддержал международную акцию Всемирного фонда дикой природы.

Стадион на Крестовском острове полностью отключил архитектурную подсветку с 20:30 до 21:30 в знак неравнодушия к будущему планеты. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Напомним, в рамках акции была отключена подсветка некоторых домов и мостов в исторической части Северной столицы. При этом полностью свет отключать не стали, чтобы не подвергать опасности пешеходов и автомобилистов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в «Час Земли» в Петербурге отключили подсветку 40 знаковых зданий.

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