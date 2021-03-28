В Петербурге актер «Сталинграда» на освидетельствовании сдал воду из унитаза

В Петербурге задержали водителя каршеринга предположительно в нетрезвом виде. Оказалось, что машиной управлял актер Дмитрий Кочкин, известно по роли в фильма «Сталинград», «Довлатов».

Инцидент произошел в субботу, 27 марта, у дома № 49 по проспекту Непокоренных. Подробности случившегося рассказали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

В 22:30 стражи порядка остановили каршеринговый Renault и предложили водителю прокатиться уже на их автомобиле — на медосвидетельствование. Там автомобилист вместо своего биоматериала зачерпнул воду из унитаза.

Такой поступок был расценен сотрудниками правоохранительных органов, как отказ от прохождения проверки. Теперь водителю грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2-х лет.

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