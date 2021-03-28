Теплоэнергетики досрочно отремонтировали трубопровод на 1-й Красноармейской

Теплоэнергетики досрочно отремонтировали трубопровод на 1-й Красноармейской
В настоящее время специалисты восстанавливают циркуляцию теплоносителя. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Теплоэнергетики завершили ремонтные работы на подающем трубопроводе на 1-й Красноармейской улице. Специалисты справились с поставленной задачей раньше установленного срока.

Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Речь идет о трубопроводе диаметром 300 мм у дома № 26.

Как сообщила пресс-служба АО «Теплосеть», в настоящее время специалисты восстанавливают циркуляцию теплоносителя. Они уже приступили к запуску и промывке участка трубопровода.

Аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний проводят запуск теплоносителей в домах и проверяют работу систем отопления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что на Пражской улице среди ночи прорвало трубу с кипятком. В результате коммунальной аварии были обеспечены все необходимые меры безопасности.

"Теплосеть" коммунальная авария новости СПб


 

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