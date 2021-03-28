Скончался Борис Музенидис, глава одного из крупнейших туроператоров по Греции

Борис Музенидис скончался на 60-м году жизни. Фото: скриншот facebook

Борис Музенидис скончался на 60-м году жизни. Фото: скриншот facebook

В Москве умер Борис Музенидис — президент Mouzenidis Group, являющейся одной из крупнейших компаний в сфере российско-греческого туризма.

О трагической новости сообщили в на странице компании в Facebook. Музенидис скончался в московской больнице от сердечного приступа, вызванного осложнениями, связанными с заражением COVID-19.

По словам гендиректора компании Георгия Масманидиса, сотрудники компании находятся «в глубочайшем шоке» и в настоящее время занимаются вопросом перевозки тела из Москвы в Грецию для похорон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге умерла заслуженная артистка РФ Лиана Жвания.