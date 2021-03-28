Предприниматель открыл стрельбу из ружья с балкона на Парашютной

В Приморском районе Петербурга прогремела стрельба. На шум пожаловались разбуженные среди ночи соседи.

Инцидент произошел около 00:40 на Парашютной улице. В отдел полиции обратились соседи дома №64. К месту происшествия оперативно выехали правоохранители.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 39-летний индивидуальный предприниматель открыл огонь из своего охотничьего ружья с балкона.

На стрелка составили административный протокол. Оружие у мужчины изъяли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что стрелявший из окна петербуржец стал фигурантом уголовного дела.