Предприниматель открыл стрельбу из ружья с балкона на Парашютной

Предприниматель открыл стрельбу из ружья с балкона на Парашютной
Мужчина устроил стрельбу с балкона. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

В Приморском районе Петербурга прогремела стрельба. На шум пожаловались разбуженные среди ночи соседи.

Инцидент произошел около 00:40 на Парашютной улице. В отдел полиции обратились соседи дома №64. К месту происшествия оперативно выехали правоохранители.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 39-летний индивидуальный предприниматель открыл огонь из своего охотничьего ружья с балкона.

На стрелка составили административный протокол. Оружие у мужчины изъяли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что стрелявший из окна петербуржец стал фигурантом уголовного дела.

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Предприниматель открыл стрельбу из ружья с балкона на Парашютной
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