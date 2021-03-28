Еще два буксира направлены в Суэцкий канал на помощь севшему на мель судну

Еще два буксира направлены к контейнеровозу Ever Given, севшему на мель в Суэцком канале. Об этом сообщает Associated Press.

Экскаваторы продолжат счищать ил и песок с левого борта судна, а буксиры будут тянуть контейнеровоз.

Во вторник, 23 марта, контейнеровоз, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв движение по воде. Судно оказалось на мели, сбившись с курса, к чему, в свою очередь, привел сильный ветер.

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 млрд долларов.

Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей мира, через который проходит примерно 10 процентов международной торговли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение о создании современного порта и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути было подписано в Санкт–Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».