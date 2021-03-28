Задержан мужчина, избивший в подъезде петербурженку из-за сумки

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении женщины во Фрунзенском районе Петербурга.

Преступный инцидент произошел 26 марта в парадной дома 31/5 по Загребскому бульвару. По словам 44-летней заявительницы, неизвестный избил ее, после чего пытался вырвать сумку.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 26 числа полицейские поймали подозреваемого у дома 8/22 по улице Ярослава Гашека. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что женщине удалось открыть дверь в парадной на Загребском бульваре, после чего неизвестный скрылся.