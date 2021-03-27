В парадной на Загребском бульваре грабитель напал на женщину. Его разыскивает полиция

В парадной на Загребском бульваре грабитель напал на женщину. Его разыскивает полиция
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который напал на женщину в парадной дома.

В полицию обратилась 44-летняя женщина и рассказала о том, что в парадной своего дома на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник пытался похитить сумку. Инцидент произошел у дома 31/5 по Загребскому бульвару.

Женщине удалось открыть дверь в парадной, после чего неизвестный скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина в маске пришел в помещение микрофинансвой организации и, угрожая предметом, похожим на пистолет, принудил сотрудников отдать ему две тысячи рублей.

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