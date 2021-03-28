Число погибших при обрушении жилого дома в Каире достигло 25

Число погибших при обрушении жилого дома в Каире достигло 25
Причина обрушения устанавливается. . Фото: Pixabay

Число погибших в результате обрушения 10-этажного здания на востоке Каира достигло 25. Об этом сообщает египетский портал Akhbar El-Yom со ссылкой на источник в органах безопасности.

Ранее сообщалось о 18 погибших. При этом пострадали 24 человека.

В здании на первых трех этажах располагалась швейная фабрика и склад тканей, сообщает телеканал Sky News Arabia Всего в доме проживали более 100 человек, в числе которых были и сотрудники фабрики.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 27 марта, в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс на востоке Каира. Спасатели занимаются поисками людей, которые могут находиться под завалами.

По предварительной информации, домовладелец незаконно надстроил два этажа, из-за чего могло произойти обрушение. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-служба Госжилинспекции Петербурга сообщает, что собственнику квартиры дома №19 по 18-й линии Васильевского острова придется заплатить штраф. По его вине на последнем этаже старинного дома обрушились перекрытия.

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