В Суэцком канале образовалась пробка из кораблей

Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди на вход в Суэцкий канал, перекрытый из-за севшего на мель судна, видна в 65 километрах от южного входа. Об этом пишет РИА «Новости».

С берега Красного моря между городами Айн-Сохна и Заафарана видны около 15 грузовых судов и барж. Около противоположного берега в очереди находятся еще десятки кораблей.

К контейнеровозу Ever Given, севшему на мель в Суэцком канале, направлены еще два буксира.

Напомним, во вторник, 23 марта, контейнеровоз, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв движение по воде. Судно оказалось на мели, сбившись с курса, к чему привел сильный ветер.

Эксперты подсчитали, что ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 млрд долларов.

Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей мира, через который проходит примерно 10 процентов международной торговли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение о создании современного порта и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути было подписано в Санкт–Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».