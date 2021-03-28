В мусорном баке в Ульяновске нашли тело младенца

В мусорном баке в Ульяновске нашли тело младенца
Врачи зафиксировали смерть младенца весом 2,3 кг. Фото: pixabay

В мусорном баке в Ульяновское нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает областное министерство здравоохранения.

Сообщение об обнаружении тела младенца поступило в полицию утром 27 марта, информация была передана в службу скорой помощи.

Врачи зафиксировали смерть младенца весом 2,3 кг. На месте происшествия работает следственная группа. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции поступило сообщение от медиков деткой больницы о переводе из медучреждения Выборга младенца.

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