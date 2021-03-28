Глава Госдепартамента Блинкен припугнул Россию последствиями из-за «агрессивных действий»

Соединенные Штаты Америки осуществят «необходимые меры» в отношении Российской Федерации в связи с «агрессивными действиями». Об этом в интервью CNN сообщил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
По мнению Блинкена, наблюдаются агрессивные действия России.
Америка сейчас работает над завершающей стадией анализа кибератак.
«Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США… Будет цена и последствия», — констатировал Энтони Блинкен.
Не самые дружественные отношения России и США еще более усугубились после того, как в одном из интервью американский лидер Джо Байден заявил, что президента России Владимира Путина можно назвать «убийцей».
Ответ не заставил себя ждать, и Москва отозвала своего посла в США «для консультаций».
Также российский лидер пожелал Байдену здоровья и пригласил его на публичный разговор в онлайн-формате.
Так, Байден сначала не ответил на это приглашение, а уже после заявил, что разговор когда-нибудь состоится.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил своих коллег — президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принять участие в беседе по поводу климата. Об этом рассказывает агентство новостей Associated Press.