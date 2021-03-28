Россия готова прийти на подмогу Египту и снять с мели перегородивший канал контейнеровоз Ever Given

Россия готова прийти на подмогу Египту и снять с мели перегородивший канал контейнеровоз Ever Given
Суэцкий канал - бесшлюзовый судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря. Фото: Скриншот: Twitter @marceldirsus

Москва готова прийти на помощь Каиру в решении ситуации с перекрывшим Суэцкий канал контейнеровозом Ever Given. Об этом в комментарии посол России в Египте Георгий Борисенко сообщил для РИА Новости.

Посол заявил, что российское представительство надеется на то, что этой вопрос, который вот уже с 23 марта стоит ребром, в скором времени будет решен, и работа Суэцкого канала будет восстановлена.

Также Борисенко объяснил, что конечно же, Россия со своей стороны готова оказать Египту любую возможную в данном случае помощь.

Глава российской дипмиссии напомнил о значимости и важности канала для всего мира и добавил, что в России «очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале».

Стоит упомянуть, что судя по последней информации администрации канала, в очереди на проход через водную артерию уже 369 суда, в частности 25 нефтеналивных танкеров.

Какие бы усилия не прикладывались, попытки сдвинуть судно на данный момент не увенчались успехом.

В связи с этим, 28 марта президент Египта поручил разработать план по разгрузке судна.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Россия и Египет возобновляют чартерное авиасообщение.

Каир контейнеровоз Россия суэцкий канал


 

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