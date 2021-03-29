Байдена поймали на шпаргалке на пресс-конференции

Байдена поймали на шпаргалке на пресс-конференции
Ранее Байден 47-й вице-президент США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Фото: wikipedia.org

Состоялась первая для американского лидера Джо Байдена президентская пресс-конференция с журналистами, на ней глава государства пользовался шпаргалками, в которых были указаны ключевые темы и данные о присутствующих работниках СМИ. Об этом сообщает телеканал «360».

Если посмотреть фотоснимки, которые были сделаны на мероприятии, то без труда можно увидеть, как Байден держит в руках карточку с надписью «Инфраструктура», там же были зафиксированы ключевые тезисы.

Отмечается, что в одной из записок было написано, что «Китай тратит на инфраструктуру в три раза больше, чем США».

Уже на следующем фото Байден справлялся с листом, на котором были показаны фотографии и новостные каналы журналистов, присутствовавших на его пресс-конференции.

Рядом с некоторыми изображениями репортеров был номер, который заботливые помощники обвели в кружок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил своих коллег — президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принять участие в беседе по поводу климата.

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