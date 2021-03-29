Корабли КНР вновь вошли в зону у спорных островов Сенкаку, японская охрана тут же среагировала

В Восточно-Китайское море в понедельник утром в зону у спорных островов Сенкаку Восточно-Китайском море. Об этомрассказал телеканал NHK.
Известно, что данную зону Япония считает своими территориальными водами.
В сообщении говорится, что корабли хотели сблизиться с находящимися в том же районе японскими рыболовецкими судами.
В этот же момент береговая охрана Японии в громкоговоритель объявляет, что китайские сторожевики должны прямо сейчас покинуть указанную зону.
Напомним, что конфликт вокруг этих островов обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, японских граждан.
После этого в КНР возникли массовые демонстрации протеста.
Тогда люди разгромили японские рестораны и предприятия. С тех пор китайские корабли постоянно дежурят вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Японии 11 марта, прошла поминальная церемония, посвященная жертвам разрушительного землетрясения и цунами 2011 года.