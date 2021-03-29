Водители «Петровича» отправились в рейсы – компания поднимет тарифы на доставку

Забастовка водителей «Петровича» на Таллиннском шоссе завершена. Формировать рейсы и доставлять товары начали после того, как руководство компании решило пойти на уступки.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе компании. Там пояснили, что утром в понедельник, 29 марта, на Таллиннском шоссе собралась инициативная группа водителей – индивидуальных предпринимателей, у которых заключены договоры с «Петровичем». Они требовали увеличить тарифную ставку на услуги доставки.

«Фактически увеличение тарифной ставки означает подорожание услуги для клиента. Тарифную ставку мы точно увеличим – доход предпринимателей вырастет. Наша задача сделать все так, чтобы это сильно не ударило по клиенту. Вопрос сейчас обсуждается», — уточнили в компании.

Сейчас водители начали формировать первые рейсы. Уже ясно, что компания не успеет исполнить все утренние заказы вовремя.