Водители «Петровича» отправились в рейсы – компания поднимет тарифы на доставку 

Водители «Петровича» отправились в рейсы – компания поднимет тарифы на доставку 
Забастовка водителей "Петровича" на Таллинском шоссе. Фото: скриншот "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

Забастовка водителей «Петровича» на Таллиннском шоссе завершена. Формировать рейсы и доставлять товары начали после того, как руководство компании решило пойти на уступки.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе компании. Там пояснили, что утром в понедельник, 29 марта, на Таллиннском шоссе собралась инициативная группа водителей – индивидуальных предпринимателей, у которых заключены договоры с «Петровичем». Они требовали увеличить тарифную ставку на услуги доставки.

«Фактически увеличение тарифной ставки означает подорожание услуги для клиента. Тарифную ставку мы точно увеличим – доход предпринимателей вырастет. Наша задача сделать все так, чтобы это сильно не ударило по клиенту. Вопрос сейчас обсуждается», — уточнили в компании.

Сейчас водители начали формировать первые рейсы. Уже ясно, что компания не успеет исполнить все утренние заказы вовремя.

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