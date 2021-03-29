Пассажир маршрутки в Горелово ударил водителя ножом в живот

В Горелово сотрудники полиции разыскивают мужчину, который с ножом напал на водителя маршрутки.
По информации городского управления МВЛ, все случилось накануне напротив дома №188 по улице Коммунаров в муниципальном округе Горелово. Очевидцы вызвали полицию в восемь утра.
Прибывшие правоохранители установили, что сам инцидент произошел, когда маршрутка «К-403» ехала по Волхонскому шоссе. Неизвестный пассажир повздорил с 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии. Внезапно мужчина достал нож, ударил водителя в живот и поспешил скрыться с места происшествия.
Раненого водителя доставили в медучреждение. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступника разыскивают.
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