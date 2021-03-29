Президент Египта: Суэцкий канал разблокирован

Потери от перекрытия Суэцкого канала достигли почти $10 млрд. Фото: Скриншот: Twitter @marceldirsus

Потери от перекрытия Суэцкого канала достигли почти $10 млрд. Фото: Скриншот: Twitter @marceldirsus

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси рассказал, что Суэцкий канал разблокирован — контейнеровоз Ever Given наконец снят с мели.

Он отметил, что операция по разблокировке Суэцкого канала прошла успешно, несмотря на колоссальные технические затруднения, сообщает РИА «Новости».

Однако пока неизвестно, как скоро движение по водной артерии будет восстановлено. По информации агентства, сейчас в очереди находятся более 450 различных судов.

Ранее спасатели смогли освободить корабль после того, как было извлечено 27 тысяч кубометров песка.

Напомним, 23 марта, контейнеровоз, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв движение по воде. Судно оказалось на мели, сбившись с курса, к чему, в свою очередь, привел сильный ветер.

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 млрд долларов.

Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей мира, через который проходит примерно 10 процентов международной торговли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение о создании современного порта и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути было подписано в Санкт–Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».