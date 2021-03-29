Президент Пакистана заразился COVID после вакцинации

Президент Пакистана Ариф Алви заболел коронавирусом после получения первой дозы вакцины от COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 29 марта. Глава государства рассказал в своем Twitter-аккаунте, что заражение произошло из-за того, что антитела организм начинает вырабатывать только после второй прививки.

«У меня положительный результат теста», — признался Алви.

Глава государства также призвал граждан продолжать соблюдать осторожность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Путин после прививки от коронавируса держит при себе градусник.

Напоминаем, что Путин сделал прививки на прошлой неделе. Непонятно, какую именно вакцину использовали, говорится лишь, что отечественную. Вскоре президенту предстоит ввести вторую дозу – Песков говорил, это произойдет спустя две-три недели после первой.