Мужчина погиб при взрыве газа в жилом доме в Татарстане

Мужчина погиб при взрыве газа в жилом доме в Татарстане
Женщину увезли в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Один человек погиб в результате обрушения жилого дома в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Обрушились несколько квартир на двух этажах.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 29 марта, в 50-квартирном девятиэтажном жилом доме в результате хлопка бытового газа. Обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом.

Как сообщил ТАСС, из-под завалов извлечена женщина, она госпитализирована. Один человек погиб.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Все жители дома эвакуированы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Москве. Причиной произошедшего назвали взрыв газового баллона.

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