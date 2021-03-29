Петербуржцы рассказали о массовой гибели рыб в Екатерининском парке

Петербуржцы рассказали о массовой гибели рыб в Екатерининском парке
Петербуржцы увидели мертвую рыбу. Фото: скриншот "Пушкин, Царское Село, Павловск"

Жители Петербурга заметили массовую гибель рыб в одном из водоемов Екатерининского парка. В музее-заповеднике не могут решить давнюю экологическую проблему.

В понедельник, 29 марта, стало известно, что в Большом пруду Царского Села массово гибнет рыба. Кадров водоемов очевидцы поделились в группе «Пушкин — Царское Село | Павловск» социальной сети «ВКонтакте». По словам горожан, они наблюдают такую картину уже не первый год.

На вопросы и комментарии ответила также главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова. Она написала в комментариях, что с этой проблемой продолжают бороться. В Большом пруду (у павильона «Грот») установили аэраторы для обогащения воды кислородом, но в нем остаются участки малопригодные для жизни.

В каналах и прудах нарушена проточность, все покрылось илом. Расчищать водные объекты планируют до 2025 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что у Суздальского озера нашли южноамериканскую рыбу

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