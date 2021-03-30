В России в начале 2021 года выросло количество взяток

Среди текущей статистики на факты взяточничества приходится 3,5 тыс. преступлений. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Среди текущей статистики на факты взяточничества приходится 3,5 тыс. преступлений. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Генпрокуратура РФ сообщила о росте количества зарегистрированных правоохранителями коррупционных преступлений — за первые два месяца их стало больше на 11,8%. При этом около половины из них — взятки.

По данным ведомства, в январе — феврале 2021 года было выявлено 7,1 тыс. преступлений коррупционной направленности. Годом ранее этот показатель составлял 6,3 тыс. Среди текущей статистики на факты взяточничества приходится 3,5 тыс. преступлений, что на 21,1% больше прошлогодних значений.

При этом каждая третья взятка не превышала 10 тыс. рублей. Больше всего взяток было выявлено в Башкортостане — 79, Москве — 47, Краснодарском крае — 45.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лидером по росту преступности в России стал Петербург. В Северной столице число зарегистрированных правоохранителями преступлений выросло на 28,6%.