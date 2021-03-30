В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 12,5 тысяч человек

В Петербурге продолжают проводить обследования на коронавирус. Фото: rospotrebnadzor.ru

В Петербурге продолжают проводить обследования на коронавирус. Фото: rospotrebnadzor.ru

За минувшие сутки в Северной столице более 12,5 тысяч горожан и гостей города сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно во вторник, 30 марта.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в Петербурге провели 12 351 тест на COVID-19.

Кроме того, за последний день Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 21 891 звонок, поступивший по номеру 122.

С октября на портале #мывместе зарегистрировались 1447 волонтеров, 1154 из которых уже прошли обучение и получили аккредитацию. На данный момент выполнено 6482 заявки.

С осени 197 835 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 900 ковидных коек в Петербурге вернут к плановой работе.