Более 900 ковидных коек в Петербурге вернут к плановой работе

В Петербурге 901 койку в Госпитале ветеранов войн решили перевести в плановый режим работы. Ранее эти койки были перепрофилированы для коронавирусных больных.
Согласно отчету координационного совета за 29 марта, перевод коек в штатный режим работы происходит в связи со снижением количества госпитализаций больных с COVID-19. Койки вернутся к обычной работе с 20 марта. После этого в стационаре госпитадя останется 307 мест для пациентов с коронавирусом и пневмониями.
По сравнению с пиком заболеваемости общее количество коек в ковидных стационарах Петербурга сократилось вдвое. По последним данным, в городе остаются развернутыми более 6,2 тыс коек, свободны почти 30%.
Помимо этого, количество госпитализаций взрослых больных по сравнению с показателями предыдущей недели сократилось на 5,6. Среднее число госпитализируемых в сутки сейчас составляет 293.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали показатели по COVID этой весной.