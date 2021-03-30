Канберра заявила о новых санкциях против одного россиянина и четырех отечественных компаний

Австралия заявила о введении ограничительных мер против одного физического лица и четырех компаний из России, которые связаны со строительством и использованием железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает министерство иностранных Российской Федерации.

«Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста», — сказано в заявлении главы австралийского МИДа Мариза Пейна.

Следуя документу, Пейн объясняет строительство Крымского моста «попыткой укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом».

Четыре компании и одного россиянина, попавших под новые санкции, министр упрекает в желании будто бы «узаконить» действия Москвы в отношении полуострова.

Уточняется, что санкции введены в согласовании с Канадой, которая ранее объявила о введении запрещающих мер.

В частности, в заявлении австралийского Министерства обозначено, что с момента воссоединения Крыма с Россией под санкциями Канберры уже не менее 168 физических лиц и 52 компаний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство иностранных дел Китая вводит ответные санкции против США и Канады.