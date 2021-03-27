МИД Китая вводит ответные санкции против США и Канады

Китайская Народная Республика ввела ответные санкции в отношении ряда физических и юридических лиц из США и Канады из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

В частности, санкции коснулись главу Комиссии США по международной свободе вероисповедания Тони Перкинс и члена парламента Канады Майкл Чонг.

Если говорить об организациях, которые попали под санкции КНР — это подкомитет по правам человека в комитете по иностранным делам и международному развитию палаты общин законодательного органа Канады.

Упоминалось, что 21 марта относительно ряда китайских чиновников и одной организации западные страны — США, Великобритания, Канада и страны Европейского союза — ввели санкции за причастность к нарушениям прав уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В ответ Китай объявил о санкциях против десяти физических и четырёх юридических лиц Евросоюза за то, что они нанесли серьёзный ущерб независимости государства во внешних делах и верховенству государственной власти во внутренних делах и интересам Китая.

А также сознательно распространяют ложь и дезинформацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай представляют военную угрозу.