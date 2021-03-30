Песков заявил, что Путин не даст США говорить с Россией с позиции силы

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил, что глава государства Владимир Путин не даст Америке или любой другой стране говорить с Россией «с позиции силы». Со слов Пескова, американцы в данный момент как «заклинание» вторят то, что страна будет со всеми говорить с позиции силы.

По мнению пресс-секретаря РФ, и российский лидер, и руководство России не допустят ни со стороны американцев, ни со стороны других государств подобных вольностей. Песков в интервью газете «Аргументы и факты», сказал, что это исключено.

Затрагивая вопрос о возможности прекращения дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки Песков заявил, что «не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Министерстве обороны заявили, что США развязали «ментальную» войну против России.