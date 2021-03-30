Полиция задержала мошенника, который починил пенсионерке «Вотсап» со скидкой за 49 тыс. рублей

Полиция задержала мошенника, который починил пенсионерке «Вотсап» со скидкой за 49 тыс. рублей
Пенсионерка стала жертвой мошенника. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержан мужчина, который в Невском районе взял с пенсионерки за восстановления доступа к мессенджерам «WhatsApp» и приложению «ВКонтакте» 48 тыс. 700 рублей. Об этом стало известно Gazeta.SPb.ru.

Ранее пенсионерка сообщила, что вызвала мастера на дом, чтобы восстановить доступ её планшета к мессенджерам «WhatsApp»и приложению «ВКонтакте». Объявление об услугах компьютерщика женщина нашла в своем почтовом ящике.

37-летний мастер починил женщине планшет и запросил за ремонт 78 тыс. рублей. Когда пенсионерка сказала, что у нее такой суммы нет, то, по словам злоумышленника, жительнице блокадного Ленинграда предоставляется скидка в 28 тыс. рублей.

В итоге 83-летняя петербурженка заплатила 48 тыс. 700 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество» и задержала 37-летнего мужчину.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Коммунаре мошенники обманули пожилого мужчину на 4,3 млн рублей.

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