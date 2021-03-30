Полиция задержала мошенника, который починил пенсионерке «Вотсап» со скидкой за 49 тыс. рублей

В Петербурге задержан мужчина, который в Невском районе взял с пенсионерки за восстановления доступа к мессенджерам «WhatsApp» и приложению «ВКонтакте» 48 тыс. 700 рублей. Об этом стало известно Gazeta.SPb.ru.

Ранее пенсионерка сообщила, что вызвала мастера на дом, чтобы восстановить доступ её планшета к мессенджерам «WhatsApp»и приложению «ВКонтакте». Объявление об услугах компьютерщика женщина нашла в своем почтовом ящике.

37-летний мастер починил женщине планшет и запросил за ремонт 78 тыс. рублей. Когда пенсионерка сказала, что у нее такой суммы нет, то, по словам злоумышленника, жительнице блокадного Ленинграда предоставляется скидка в 28 тыс. рублей.

В итоге 83-летняя петербурженка заплатила 48 тыс. 700 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество» и задержала 37-летнего мужчину.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Коммунаре мошенники обманули пожилого мужчину на 4,3 млн рублей.