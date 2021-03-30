Школьник на электросамокате попал под машину на «зебре» на проспекте Косыгина

Школьник на электросамокате попал под машину на &#171;зебре&#187; на проспекте Косыгина
В аварии пострадал ребенок. Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе полиция составила административный протокол на водителя, сбившего 12-летнего ребенка в зоне пешеходного перехода.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, автомобильная авария с участием пешехода случилась накануне днем у дома №33 по проспекту Косыгина. Ученик шестого класса переезжал дорогу по «зебре» на электросамокате, когда его сбил автомобиль «Лифан». За рулем находился 25-летний автомобилист, гражданин Таджикистана.

В результате ДТП мальчик сломал правую голень. Ему вызвали скорую и доставили в больницу. Врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

Водителя доставили в отдел, где на него вынесли постановление о возбуждении административного дела о нарушении ПДД. Позже его отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что граждан Северной Осетии задержали за нападение на петербурженку с пистолетом — фото и видео.

авария наезд на пешехода новости СПб школьник


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Алые паруса» выводят из онлайна
Цыганка обманула студентку из Петербурга, сняв с нее порчу за 42 тысяч рублей
Боррель объяснил сближение России и Китая желанием противостоять Западу
Проверка пожара на лодочной станции «Нептун» привела полицию к одному из ...
Ушел из жизни исследователь петербургского фольклора Наум Синдаловский
Школьник на электросамокате попал под машину на «зебре» на ...
Правительство заявило, что цены на молоко не вырастут
Граждан Северной Осетии задержали за нападение на петербурженку с ...