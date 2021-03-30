Школьник на электросамокате попал под машину на «зебре» на проспекте Косыгина

В Красногвардейском районе полиция составила административный протокол на водителя, сбившего 12-летнего ребенка в зоне пешеходного перехода.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, автомобильная авария с участием пешехода случилась накануне днем у дома №33 по проспекту Косыгина. Ученик шестого класса переезжал дорогу по «зебре» на электросамокате, когда его сбил автомобиль «Лифан». За рулем находился 25-летний автомобилист, гражданин Таджикистана.

В результате ДТП мальчик сломал правую голень. Ему вызвали скорую и доставили в больницу. Врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

Водителя доставили в отдел, где на него вынесли постановление о возбуждении административного дела о нарушении ПДД. Позже его отпустили под обязательство о явке.

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