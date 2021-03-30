Граждан Северной Осетии задержали за нападение на петербурженку с пистолетом — фото и видео

В Петербурге оперативники задержали лжеполицейских, силой затащивших девушку в машину. Они отобрали у нее деньги и смартфон.

По информации городского управления МВД, 29 марта очевидцы позвонили в полицию с сообщением о нападении на девушку на Гражданском проспекте, 123/1. Неизвестные затолкали потерпевшую в черный автомобиль «Лада Веста» и увезли ее в неизвестном направлении.

Правоохранители ввели план «Перехват» и нашли легковушку на Северном проспекте. По подозрению задержаны четверо уроженцев Северной Осетии в возрасте от 20 до 42 лет. При этом трое из них имеют судимости.

По версии полиции, мужчины представились полицейскими и посадили девушку в автомобиль. Там ей начали угрожать пистолетом и отобрали ее смартфон и кошелек с банковскими картами и 10 тыс. рублей. После этого они высадили потерпевшую у соседнего дома и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой украинец бутылкой порезал горло петербуржцу на 12-й Красноармейской.