Молодой украинец бутылкой порезал горло петербуржцу на 12-й Красноармейской

Все случилось во дворе дома №8 улице 12-я Красноармейская. Фото: google.maps

Все случилось во дворе дома №8 улице 12-я Красноармейская. Фото: google.maps

В Петербурге разыскивается 21-летний гражданин Украины, подозреваемый в нападении на местного жителя.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 марта очевидцы вызвали полицию к дому №8 по улице 12-я Красноармейская. Там мужчина порезал разбитой бутылкой горло другому мужчине.

Спустя 10 минут на место происшествия прибыли полицейские. 42-летний потерпевший был госпитализирован еще до приезда полиции.

Мужчину с резаной раной шеи доставили в НИИ Скорой помощи. К счастью, стекло не задело магистральные сосуды, но состояние раненого все равно оценивается как тяжелое.

За совершение данного преступления полиция разыскивает 21-летнего парня из Украины. Ориентировку направили в отделы полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция разыскивает мужчину с пистолетом, ограбившего отделение микрозаймов в Колпино.