Австрия хочет закупить миллион доз «Спутник V» уже в апреле

Австрия хочет закупить миллион доз «Спутник V» уже в апреле
Канцлер является председателем федерального правительства Австрии. Фото: Википедия

Австрия собирается уже в апреле закупить у Российской Федерации 1 млн доз российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V», Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По мнению канцлера, вопрос поставок лекарства не должен быть политизирован.

Курц заявил, что совершенно неважно из какой страны будет поставляться препарат. Ведь главное, чтобы она была эффективной и безопасной.

Также политик заметил, что с февраля нынешнего года Австрия находится в хороших отношениях с Россией, чему он очень рад.

По словам Курца, если австрийцы дополнительно получат 1 млн доз вакцины, то возможно страна сможет гораздо раньше вернуться к нормальной жизни, а также сможет сохранить множество жизней и рабочих мест.

На данный момент Австрия и Россия ведут переговоры о поставках «Спутник V».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Австрия не будет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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