Сюрприз не удался: в Петербурге полиция заключила под стражу мужчин, которые с шокером напали на девушку

В Петербурге Петроградский районный суд заключил под стражу Аслана Темирбулатова и Игоря Кучеренко, которые обвиняются по статье «похищение человека»и «организация похищения человека, с угрозой применения насилия». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Стало известно, о том, что 9 марта в 11 утра Темирбулатов, Кучеренко и Шустров договорились похитить женщину.

Темирбулатов пообещал последним, что заплатит им за это 500 тыс. рублей.

Тогда Кучеренко и Шустров, взяв у зачинщика хомуты и шокер, отправились по указанному месту.

Тогда в Петроградском районе они напали на женщину на проезжей части. Сели в Мерседес потерпевшей и нанесли удары шокером.

Затем переместили ее на заднее сиденье, надели на нее тканевый пакет и поехали в частный дом во Всеволожском районе Ленинградской области.

Когда мужчины приехали, то при помощи хомутов и скотча связали женщине руки сзади.

Потерпевшую поместили в закрытое помещение и удерживали до 17 часов. После чего она самостоятельно покинула частную территорию.

22 марта зачинщика Темирбулатова задержали и предъявили обвинение. Он и его защита уверяли, что не хотели угрожать потерпевшей. Темирбулатов просто хотел устроить ей сюрприз.

На следующий день полиция взяла и Кучеренко. Он также не оспаривал свою причастность к преступлению, заявив, что скрываться не намерен, так как он работает, на службе характеризуется положительно, а летом готовится к свадьбе.

Шустрову же мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана ранее.

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