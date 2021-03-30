Песков заявил, что большинство россиян не разделяют взгляды Навального, но не сказал почему

Песков заявил, что большинство россиян не разделяют взгляды Навального, но не сказал почему
«Оно (мировоззрение Алексея Навального) абсолютно отличное от моего", - заявил Песков. Фото: kremlin.ru

Большая часть населения России не поддерживает взгляды оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Также Песков заявил, что у него с оппозиционером разные мировоззрения.

В интервью «Аргументы и факты» представитель Кремля сказал, что господин Навальный является «нетипичным в силу своего мировоззрения», которое господину Пескову «противно».

На вопрос Пескову, в чем его разница взглядов с Навальным он заявил, что мировоззрение оппозиционера ни в чем не сходится с его собственным, а так же различается и со взглядами подавляющего большинства россиян. Однако отличий пресс-секретарь не назвал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за две недели в колонии ИК-2 во Владимирской области блогер и оппозиционер Алексей Навальный получил уже шесть выговоров.

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