Песков заявил, что большинство россиян не разделяют взгляды Навального, но не сказал почему

Большая часть населения России не поддерживает взгляды оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Также Песков заявил, что у него с оппозиционером разные мировоззрения.

В интервью «Аргументы и факты» представитель Кремля сказал, что господин Навальный является «нетипичным в силу своего мировоззрения», которое господину Пескову «противно».

На вопрос Пескову, в чем его разница взглядов с Навальным он заявил, что мировоззрение оппозиционера ни в чем не сходится с его собственным, а так же различается и со взглядами подавляющего большинства россиян. Однако отличий пресс-секретарь не назвал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за две недели в колонии ИК-2 во Владимирской области блогер и оппозиционер Алексей Навальный получил уже шесть выговоров.