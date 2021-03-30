Ради головных уборов древние жители Чили перевозили попугаев на огромные расстояния

Ради головных уборов древние жители Чили перевозили попугаев на огромные расстояния
Амазоны - род птиц из семейства попугаевых. Это довольно крупные птицы плотного телосложения. Фото: pixabay.com

Ученые-международники выяснили, что древние жители Чили транспортировали попугаев за тысячи километров от привычного места обитания, а после смерти птицы из его тела создавали мумию. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

При раскопках в пустыне Атакама археологи нашли мумии попугаев и их перья. Они были помещены в кожаные ящики.

Исследователи говорят, что трудно объяснить для чего делался этот ритуал. Есть версия, что попугаев мумифицировали потому, что они были способны говорить человеческим языком.

После подробного анализа скелетов ары и амазона выяснили, что перевозили на огромные расстояния, живые птицы пересекали горный хребет высотой более 3000 метров над уровнем моря. Делалось это и через труднопроходимые места, и в непогоду.

Важно было, чтобы птицы выжили. Попугаи в то время были нечто вроде домашних животных. Птицы ели тоже самое что и их хозяева.

Основной причиной содержания пернатых, ученые называют использование перьев птиц для украшения, для головных уборов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что австралийские ученые выяснили, что при изменении экологических условий, человек может стать ядовитым.

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