На Ударников пришлось эвакуировать школу из-за сообщения о минировании

Чрезвычайное происшествие случилось как раз в день написания Всероссийской проверочной работы (ВПР). Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Чрезвычайное происшествие случилось как раз в день написания Всероссийской проверочной работы (ВПР). Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Во вторник, 30 марта, учащихся и сотрудников школы №127 Красногвардейского района Северной столицы пришлось эвакуировать из-за сообщения о якобы заминировании учреждения.

По словам петербуржцев, ставших свидетелями эвакуации, детей собрали на футбольном поле возле школы, а к месту происшествия оперативно прибыли саперы, спецтехника и представители правоохранительных органов. После тщательного осмотра школы и прилегающей территории в администрации вынесли вердикт — опасных веществ и взрывчатых устройств не обнаружено, опасности для учеников нет.

Отметим, что 30 марта — дата Всероссийской проверочной работы в школах страны. Некоторые интернет-пользователи предположили, что экзамен мог стать причиной для провокационного сообщения о заминировании.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что здание бывшей школы на 14-й линии Васильевского острова начали сносить вместо реконструкции.