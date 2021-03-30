В Петербурге от клещевого энцефалита привились почти 6,8 тысяч горожан

Горожан призывают последовать их примеру, чтобы не переживать во время прогулок.

В Санкт-Петербурге стартовала плановая вакцинация против клещевого энцефалита. На данный момент прививки сделали 6,7 тысяч человек, из них – 2,2 тысячи — это дети. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по городу.

Известно, что с начала 2021 года в больницы обратились два человека, которых укусили клещи. Они привезли насекомых после поездки в Крым. При этом случаев клещевого энцефалита пока не выявлено, но лучше подумать о своей безопасности заранее.

Сделать прививку от клещевого энцефалита советуют в первую очередь тем, кто собирается в поездку на неблагополучную территорию. Завершить курс нужно за две недели до путешествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, в каких районах Петербурга водится больше клещей.